قوات حكومة الوفاق الليبية تتقدم في محيط مطار طرابلس

كان الجيش الليبي اعلن الجمعة، أن قواته تطارد قوات حفتر في محيط مطار طرابلس، وأنها تمكنت من السيطرة على تمركزات مهمة، دون ذكر تفاصيل.

علن الجيش الليبي السبت، “التقدم بقوة” في محيط محور الرملة ومحيط مطار طرابلس جنوبي العاصمة، مع انتشال عدد من جثث قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التابعة لقوات حكومة الوفاق أن “أبطال لواء المحجوب، التابع لقوات المنطقة العسكرية الوسطى الباسلة، تتقدم بقوة في محور الرملة، ومحيط مطار طرابلس”.

وأوضح البيان أن تلك القوات “سيطرت على سيارتين مسلحتين ودمرت 6 أخرى”. وأكد أن القوات “انتشلت عددا (لم يحدده) من جثث عناصر حفتر، بعد هروب فلول المليشيات”.

والجمعة، أعلن الجيش الليبي أن قواته تطارد قوات حفتر، في محيط مطار طرابلس، وأنها تمكنت من السيطرة على تمركزات مهمة، دون ذكر تفاصيل.

ونجح الجيش في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرات حمزة واليرموك والتكبالي.

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة “الوطية” الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

