قوات حكومة طرابلس تتصدى لمليشيات حفتر في حرب شوارع

خاضت القوات التي تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا معارك من منزل إلى آخر ضد ميليشيات خليفة حفتر في المناطق الجنوبية من العاصمة طرابلس اليوم الأحد وحققت مكاسب على ما يبدو.

واحتمى جنود قوات الحكومة الذين ارتدى بعضهم ملابس مدنية بأبنية مهجورة مع إطلاقهم النار على مواقع قوات حفتر. وحمل بعضهم مدافع مضادة للطائرات اضطروا لإنزالها من شاحناتهم لتعذر مرورها داخل شوارع ضيقة.

وبدأت المليشيات المتحالفة مع حكومة مناوئة في الشرق هجوما على طرابلس قبل ثلاثة أسابيع لكن، ورغم القتال الضاري، فشلت حتى الآن في اختراق الدفاعات الجنوبية للعاصمة.

ودمرت معركة طرابلس تقريبا الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإعلان اتفاق سلام بين الفصائل المتناحرة وهددت بمزيد من تعطيل صناعة النفط الليبية.

وأعلنت وحدتان نفطيتان في الشرق تتبعان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد وللمرة الأولى تأييدهما لهجوم حفتر. وكانت الوحدتان أصدرتا في السابق بيانات تؤيد حفتر، لكن المؤسسة الوطنية ككل سعت للنأي بنفسها عن الصراع.

وقدر فريق زار ضاحية عين زارة بجنوب طرابلس اليوم الأحد تقدم قوات الحكومة بما يصل إلى 1500 متر مقارنة بزيارة سابقة قبل عدة أيام.

ولم يطرأ تغيير على ما يبدو في مناطق أخرى على خط الجبهة وما زال الوضع غير واضح. وكسب كل من الطرفين وخسر أراضي في غضون أيام أو حتى ساعات خلال القتال.

وأشار صلاح بادي، أحد القادة العسكريين بمدينة مصراتة المتحالفة مع طرابلس، إلى تقدم قواته وقال “نحن الآن في مرحلة دفع العدو خارج المدينة”.

تشهد ليبيا حالة فوضى منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 بعد تدخل قوى غربية. وتهدد الاشتباكات الأخيرة بإحداث فراغ في السلطة قد يستغله المتشددون الإسلاميون.

وأصدرت وحدتان تابعتان للمؤسسة الوطنية للنفط في مناطق خاضعة لسيطرة حفتر بيانين بتأييد الهجوم على العاصمة اليوم الأحد.

وفي بيان أصدرته أمس السبت، هنأت أجوكو التي مقرها بنغازي قوات حفتر على ما حققته من “انتصارات وتقدمات… في حربها ضد “الميليشيات الإرهابية المتطرفة وميلشيات نهب المال العام”.

وأصدرت أيضا شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وهي وحدة أخرى في الشرق تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بيانا تؤيد فيه التقدم إلى طرابلس.

وتسيطر المليشيات على موانئ وحقول النفط في شرق البلاد، لكنها تركت إدارتها للمؤسسة الوطنية، لأن المشترين الأجانب للخام لا يريدون سوى التعامل مع المؤسسة التي يعرفونها منذ عقود.

وكان المليشيات قالت في وقت سابق أمس السبت إنها أرسلت سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف النفطي في شرق البلاد لأغراض تدريبية.

وقال مهندس موانئ إن رسو السفينة لم يؤثر على صادرات النفط التي تسير بشكل طبيعي.

(رويترز)