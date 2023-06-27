قوات حميدتي تطلق 100 اسير من الجيش السوداني

اطلقت قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 100 أسير من الجيش السوداني بمناسبة عيد الأضحى في الوقت الذي لا تزال الهدنة بين الطرفين صامدة على الرغم من اعلامها من طرف واحد

وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "تقديرا واحتراما لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومواصلة لمبادراتها في هذه الأيام المباركة، قررت قيادة قوات الدعم السريع إطلاق سراح 100 من أسرى القوات الانقلابية (الجيش السوداني)"



MEDIA STATEMENT



We greet you on this blessed day, as Muslims all across the world prepare to celebrate Eid al-Adha. We pray to the Almighty to pave the way for our country's salvation and a better future than its past. May Allah shower our people with goodness, prosperity,… — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) June 27, 2023

ووصف البيان الاسرى بانه غَررَ بهم من قبل قيادتهم المهزومة المختبئة، ودفعتهم للقتال في معركة ليست معركتهم

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، الاثنين فرض حظر تجوّل إلى حين إشعار آخر وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن "لجنة أمن محلية كادقلي برئاسة المدير التنفيذي سليمان كندا، أعلنت فرض حالة حظر التجوال من السادسة مساء إلى السادسة صباحًا، ويسرى هذا القرار إلى حين إشعار آخر

وكان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعلن أمس الاثنين، هدنة من طرف واحد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، وقال إن "الحرب فرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد"

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تدور اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار دون التقيد به.