قوات خاصة سعودية تقبض على "أمير" داعش في اليمن

اعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء، إن قوات خاصة سعودية نفذت "عملية نوعية" في اليمن اسفرت عن القبض على أمير فرع تنظيم الدولة في هذا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف، الذي تقوده السعودية، القول إن قوات خاصة سعودية نفذت مع نظيرتها اليمنية “عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بأبو أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له”.

وكشف المتحدث أن إلقاء القبض عليهم جرى في الثالث من حزيران/يونيو الجاري.

وأسفرت العملية عن مصادرة عدد من الأسلحة وأجهزة الاتصالات، وغيرها من المضبوطات.

وأشار إلى “مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على باقي التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم”.

وأوضح المالكي أن “هذه العملية تأتي امتدادا للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الارهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله”.