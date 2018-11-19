قوات خليجية على خطوط التماس مع داعش في دير الزور

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن رتلا من قوات تابعة لدولة عربية خليجية وصل مؤخرا منطقة خطوط التماس بين "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم "داعش" في ريف دير الزور.

ونقل "المرصد"، ومقره في بريطانيا، أمس عن "مصادر موثوق بها" تأكيدها أن الرتل وصل إلى منطقة خطوط التماس مع آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق الفرات، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، قبل نحو 72 ساعة ثم خرج من تلك المنطقة بعد ساعات.

ولم يذكر المرصد اسم الدولة الخليجية التي أرسلت قواتها إلى دير الزور، مؤكدا أنه شوهدت في المنطقة عربات مختلفة عن ما لدى التحالف الدولي يتحدث سائقوها باللغة العربية.

وأشار "المرصد" إلى أن الغموض لا يزال يلف أسباب زيارة الرتل إلى المنطقة، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ذلك جاء في إطار التحضيرات المحتملة لمشاركة عربية إلى جانب قوات التحالف الدولي وحلفائه في المعركة ضد "داعش" في الأراضي السورية.

وأطلقت "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد) المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة أمريكا في سبتمبر الماضي حملة من أجل إنهاء تواجد "داعش" في شرق الفرات، لكن المعركة وصلت على ما يبدو إلى طريق مسدود، إذ تمكن التنظيم الإرهابي، جراء سلسلة هجمات معاكسة، من استعادة ما سيطرت عليه "قسد"، على الرغم من قصف طيران التحالف العنيف للبلدات الخاضعة لسيطرة التنظيم، ما أودى بأرواح نحو 200 مدني، حسب معطيات "المرصد".

وأفاد "المرصد" في الأيام الأخيرة بأن "قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف يستكملان التحضيرات لشن هجوم حاسم على مواقع التنظيم في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في وقت سابق من العام الجاري أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خطة تقضي باستبدال القوات الأمريكية المرابطة في سورية بقوات عربية.

ولم يتسن بعد لمراسل RT في المنطقة تأكيد المعلومات عن زيارة قوات خليجية لمواقع "قسد" الأمامية، في انتظار تعليقات على الموضوع من ممثلي "قسد".