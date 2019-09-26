قوات روسية تدرب قوات الاسد بدمشق

أجرى عسكريون روس تدريبات عسكرية لعناصر من قوات النظام للمرة الأولى بتاريخ تدخلها في سوريا، وذلك في محيط العاصمة دمشق، بحضور أكثر من 50 صحفياً من دول مختلفة، قامت خلالها بتدمير منطقة محصنة لأهداف افتراضية.

ووفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية، فقد استمرت فترة تدريب قوات النظام على يد العسكريين الروس أكثر من شهرين متتالين، مشيرةً إلى أن الاهتمام والتركيز كان على المهندسين العسكريين، لافتقاد وضعف قوات النظام بهذه الخاصية.

وتعمدت القوات الروسية دعوة عدد كبير من الصحافة، تجاوز 50 صحفياً جاءوا من 10 دول بينهم اليونان وإسبانيا وإيطاليا وكندا، في توجيه للرأي العام أنها هي من انقذت نظام الأسد من السقوط.

وجاء ذلك واضحاً من خلال نقل نقاط ضعف قوات النظام، والتي ركز عليها الصحفيون على أن روسيا تجري هذه التدريبات لتدارك هذا الضعف لديهم.

وتمسك القوات الروسية زمام المبادرة العسكرية والأمنية في مناطق سيطرة النظام لاسيما دمشق، بعد تسيير دوريات للشرطة الروسية في تلك المناطق، إلى جانب إشراف الضباط الروس على مجريات المعارك والتدريبات الخاصة بها وتقديم الدعم الجوي لها.