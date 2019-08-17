قوات روسية تنزل شرق الفرات

افادت مصادر اعلامية ان مجموعات من القوات الروسية البرية وصلت لأول مرة إلى منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على مقربة من الحدود السورية العراقية، شرق البلاد.

وذكرت تقارير اعلامية أن مجموعات من الجيش الروسي دخلت، يوم أمس الجمعة، إلى بلدة الجلاء التابعة لمنطقة البوكمال الحدودية مع العراق، وذلك بعد قدومها من مدينة دير الزور التي تسيطر عليها قوات النظام إلى جانب القوات الروسية.

وأضافت المصادر أن القوات الروسية تمركزت في بلدة الجلاء الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الفرات في المنطقة التي تخضع لسيطرة المليشيات المدعومة من إيران وفق صحيفة العربي الجديد القطرية

ولم يتبين، بحسب المصادر، ما إذا كانت القوات الروسية تلك ستقوم بإنشاء مواقع وقواعد دائمة لها في المنطقة أم لا، مشيرة إلى أن المنطقة التي وصلت إليها القوات الروسية تقع مباشرة قبالة مدينة هجين التي تخضع لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتبعد بلدة الجلاء قرابة عشرة كيلومترات عن مدينة البوكمال التي تقع على بعد كيلومترات من الحدود السورية العراقية.

وتخضع مدينة البوكمال والمناطق التابعة لها لسيطرة المليشيات المحلية والأجنبية المدعومة من إيران، وعلى رأسها مليشيات "الحشد الشعبي" العراقي و"لواء فاطميون".

وبحسب المصادر، فإن هذه المرة الأولى التي تدخل فيها القوات الروسية إلى تلك المنطقة، بعيد سيطرة المليشيات بدعم الطيران الروسي على المنطقة نهاية عام 2017.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 كانت المليشيات المدعومة من إيران قد سيطرت على البوكمال عقب معارك مع تنظيم "داعش".