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قوات سوريا الديمقراطية تتعهد باعلان النصر على داعش بعد أسبوع

قوات سوريا الديمقراطية تتعهد باعلان النصر على داعش بعد أسبوع
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