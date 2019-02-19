قوات سوريا الديمقراطية تقترب من السيطرة على آخر جيب لداعش

ارشيف

اقتربت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة‭ ‬يوم الثلاثاء على ما يبدو من السيطرة على آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا.

وشوهدت عشرات الشاحنات تسير على طريق متجهة إلى قرية الباغوز على ضفة نهر الفرات قرب الحدود العراقية، حيث يتحصن مئات من مقاتلي التنظيم.

وذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية أن الشاحنات دخلت لإجلاء من تبقى من المدنيين.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن عزل المدنيين في الجيب الواقع في قرية الباغوز عن الجهاديين المتبقين المتحصنين هناك يمثل خطوة حاسمة نحو السيطرة على المنطقة في نهاية المطاف. وهذه آخر منطقة يسيطر عليها التنظيم المتشدد في شرق سوريا.

وبرغم أن التنظيم لا يزال يسيطر على مناطق بالصحراء في وسط سوريا، ويشن هجمات على غرار حرب العصابات في مناطق خسرها في كل من العراق وسوريا، فقد انتهت دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم هناك.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية بمساندة تحالف دولي تقوده أمريكا على ربع أراضي سوريا الواقع إلى الشرق من نهر الفرات منذ عام 2015 وقالت إن فصل المدنيين هناك عن المسلحين أمر ضروري.

كانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء إن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في الجيب ودعت إلى إقامة ممر آمن لهم.

وفقدت الدولة الإسلامية في عام 2017 معظم أراضيها في كل من العراق وسوريا وذلك خلال حملات عسكرية منفصلة شنتها قوات سوريا الديمقراطية والحكومتان العراقية والسورية.

غير أن التنظيم لا يزال يشن هجمات وقال مسؤولون غربيون ومن الشرق الأوسط إنه لا يزال يمثل خطرا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء إن تنظيم الدولة الإسلامية صعد هجماته بأساليب حرب العصابات على مقاتليها في شرق سوريا. وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "يوميا في خلايا نائمة... تتحرك".