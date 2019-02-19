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قوات سوريا الديمقراطية تقترب من السيطرة على آخر جيب لداعش

قوات سوريا الديمقراطية تقترب من السيطرة على آخر جيب لداعش
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