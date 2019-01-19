قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها اعتقلت داعشيان يحملان الجنسية الأمريكية

أفاد بيان أرسل لوسائل الإعلام اليوم السبت أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت اثنين من أعضاء تنظيم (الدولة) المتشدد يحملان الجنسية الأمريكية.

وجاء في البيان الذي يحمل تاريخ السادس من يناير/ كانون الثاني 2019 أن تحالف سوريا الديمقراطية، المدعوم من الولايات المتحدة والذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، قال إن الاثنين اعتقلا خلال عمليات ضد التنظيم في محافظة دير الزور وإنه جرى أيضا اعتقال اثنين من باكستان وايرلنديا واحدا.

وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية ،الخميس، بتصعيد الهجمات على بقايا الدولة الإسلامية والخلايا التابعة لها وذلك بعد يوم من هجوم بقنبلة تسبب في مقتل أربعة أمريكيين في شمال سوريا.

رويترز