قوات سوريا الديمقراطية تتوقع أن يثأر تنظيم داعش لمقتل البغدادي

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية ان “الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي”.

توقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأحد أن “يثأر” تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في إدلب في سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي لدى تفجير سترته الناسفة بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مسدود في شمال غرب سوريا.

وكان عبدي أعلن في وقت سابق الأحد عبر موقع “تويتر” أن العملية التي قتل على أثرها البغدادي تمت بـ”عمل استخباراتي مشترك” مع واشنطن أدى إلى القضاء على زعيم التنظيم المتطرف.

وقال عبدي “الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي. لذا كل شيء متوقع بما فيها مهاجمة السجون” الواقعة تحت سيطرت قواته والتي يقبع فيها الآلاف من عناصر التنظيم المتطرف.

ومنذ إعلانها القضاء على “خلافة” تنظيم الدولة الإسلامية في آذار/ مارس العام 2019، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن مرحلة جديدة لملاحقة خلايا التنظيم النائمة وخصوصاً في شرق البلاد. وتبنى التنظيم خلال الأشهر الماضية تفجيرات دموية عدة.

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة. ويُعتقد أن التونسيين يشكلون العدد الأكبر من الجهاديين الأجانب.

وحضّ البغدادي في آخر تسجيل صوتي في 16 أيلول/ سبتمبر عناصره على “إنقاذ” مقاتليه وعائلاتهم متوعداً بـ”الثأر” لهم.

ورداً على سؤال حول إعلان تركيا التنسيق مع واشنطن بشأن العملية، قال عبدي “هذا غير صحيح، ولا نعتقد أنه كان هناك دور لتركيا بالعملية”.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة الأحد “قبيل العملية الأمريكية حصل تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية للبلدين”، دون إعطاء تفاصيل.

وأوضح عبدي من جهته أن المنطقة التي كان فيها “البغدادي قريبة من الحدود التركية ومعروفة جداً بالتهريب الحدودي بتسهيل من تركيا”.

وخلال مؤتمر صحافي في مدينة الحسكة، قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل أن العملية تمت “بعدما وثقت استخباراتنا العسكرية على مدى الشهور الماضية تواجد قيادات من الصف الأول في تنظيم داعش- بينهم البغدادي- في المناطق الخاضعة عسكرياً للدولة التركية”.

وأشار خليل إلى أن العملية ضد البغدادي تأخرت أكثر من شهر نتيجة الهجوم الذي أطلقته تركيا في التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأكد استمرار العمل مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن “في سبيل ملاحقة ومكافحة قيادات داعش وخلاياها”.

وأعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي الأحد أنه قدّم معلومات إلى القوات الأمريكية حددت مكان اختباء زعيم تنظيم الدولة