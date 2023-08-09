قوات فرنسية تهاجم معسكرا في النيجر وتحرر ارهابيين

اتهم المجلس العسكري في النيجر، الجيش الفرنسي، بشن هجوم على موقع القوات المسلحة في النيجر بهدف إخراج حلفائها الإرهابيين من السجون

واكد المجلس العسكري بأن قوات الجيش الفرنسي ارسل طائرة من العاصمة التشادية انجامينا حيث اخترقت المجال الجوي للنيجر وقال "في تمام الساعة السادسة صباح اليوم تعرض موقعًا للحرس الوطني في منطقة ليبتاكو غورم، لهجوم من الجيش الفرنسي، وتم إخراج 16 إرهابيًا من سجون البلاد".

وأشار المجلس إلى أن "العناصر الإرهابية التي تم تحريرها متورطة في 3 عمليات على أراضي النيجر".

وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للنيجري وتم تعيين رئيسا للحكومة فيما تعمل الولايات المتحدة على فتح خطوط حوار مع الانقلابيين الرافضين لاوامرها وشروطها