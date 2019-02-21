قوات قطرية تصل السعودية للمشاركة في "درع الجزيرة"

قالت وزارة الدفاع القطرية، إن قوة عسكرية تابعة لها وصلت، الأربعاء، قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالسعودية، للمشاركة في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10".

وذكرت الوزارة في بيان لها، وصل الأناضول، أن "التمارين الخليجية المشتركة تهدف إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية"، إضافة إلى "زيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي".

وكان في استقبال القوة لدى وصولها العميد ناصر إبراهيم السالم، رئيس لجنة الاستقبال بالسعودية.

ونقل البيان عن قائد القوة القطرية المشاركة في التمرين، خميس محمد دبلان، أنه "يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإبراز التجانس في المجال العسكري، ومواكبة التطور؛ لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها".

وبدأ تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" الأربعاء، ويستمر حتى الثاني عشر من آذار/ مارس المقبل.

وتأتي مشاركة قطر في ظل أسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، بدأت في 5 حزيران/ يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

الأناضول