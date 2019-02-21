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قوات قطرية تصل السعودية للمشاركة في "درع الجزيرة"

قوات قطرية تصل السعودية للمشاركة في "درع الجزيرة"
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