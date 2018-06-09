"قوات مشتركة" تقترب من الحديدة

وقصفت مقاتلات التحالف العربي تحركات ومواقع عسكرية للانقلابيين في الحديدة.

أعلنت مصادر عسكرية، اليوم السبت، اقتراب القوات المشتركة من مدينة الحديدة الاستراتيجية في الساحل الغربي لليمن، حيث الميناء الاستراتيجي الهام عقب معارك عنيفة مع الانقلابيين الموالين لإيران، تمكنت على إثره القوات من استعادة أسلحة ضخمة.

وقال المصدر لـ24 إن طيران التحالف العربي دمر صباح اليوم السبت تعزيزات للحوثيين في مدينة الحديدة، فيما قال مصدر آخر إن الميليشيات الحوثية فرت من المواجهة وتركت أسلحة ضخمة من بينها مدفع هوز.

ومشطت القوات العسكرية مزارع في الطريق إلى مطار الحديدة الاستراتيجي.

ونفذت القوات المشتركة عملية عسكرية وسط مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، عقب هجوم نفذته فرقة من القوات المشتركة، أسفر الهجوم عن مقتل وجرح 7 من عناصر الميليشيات وتدمير مركبة عسكرية.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي تحركات ومواقع عسكرية للانقلابيين في الحديدة.