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قوات مناوئة للرئيس الصومالي تسيطر على أجزاء من العاصمة

منشور 26 نيسان / أبريل 2021 - 05:53
ارشيف

سيطر مسلحون معارضون للرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد على مناطق استراتيجية من العاصمة مقديشو يوم الاثنين حسبما رأى صحفيون من رويترز بعد اشتباكات بين فصائل في قوات الأمن في مطلع الأسبوع بسبب تمديد فترة رئاسته.

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ووقع محمد قانونا في وقت سابق هذا الشهر يمدد فترة رئاسته عامين بعد إلغاء الانتخابات مما أثار ضجة سياسية تهدد بتشتيت تركيز القوات المسلحة الصومالية عن محاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.

وأثار تمديد الرئيس لفترة رئاسته غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال الذي يشهد اضطرابات إلى حد كبير منذ الحرب الأهلية عام 1991.

كلمات دالة:الصومالمقديشومحمد عبد الله محمد

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