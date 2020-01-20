قوات نظام الاسد تصعد في قصف المدنيين بادلب

صعّدت قوات النظام السوري اليوم الاثنين، من قصفها الجوي والبري على قرى وبلدات ريف محافظة إدلب لتوقع المزيد من الضحايا المدنيين والدمار والتهجير

وقالت مصادر اعلامية في المعارضة السورية إن "الطائرات الحربية السورية والروسية كثفت من طلعاتها الجوية اليوم الاثنين، على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقصفت بالصواريخ الفراغية محيط بلدات "تل مرديخ وخان السبل ومعصران والغدفة وأبو جريف وداديخ"، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقال موقع بلدي نيوز الالكتروني أن قوات النظام قصفت أيضا بالمدفعية الثقيلة خطوط الاشتباك في محاور القتال على جبهات ريف إدلب الشرقي والشرقي الجنوبي.