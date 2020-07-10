قوانين جديدة في السودان

أعلنت وزارة العدل السودانية، الجمعة، عن إقرار رئيس مجلس السيادة عدد من القوانين تضمنتها المادة 8 من الوثيقة الدستورية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه ” تم إقرار قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية و العدلية لسنة 2020، و هو قانون معني بقيادة و بناء أساس عملية إصلاح و تطوير المنظومة الحقوقية و العدلية”.

وأضافت أنه “تم الموافقة على قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان و حرياته كإنصاف حقوق المرأة و الطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوامين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث و الإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق”.

وأكمل البيان ، أن “القانون الثالث هو قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والتعديل سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ علي الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار”.

وأوضح أنه “تم تعديل القانون الجنائي، والتعديل تضمن عقوبة انتحال شخصية الغير بالسجن عشرة سنوات كحد أعلى بدلا عن ستة أشهر، و تعتبر هذه الخطوات لبنة أساسية لبسط العدل في السودان و للترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية”.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أعلن عن تعديل وزاري، تلبية لمطالب الشارع والمتظاهرين.