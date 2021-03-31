قوة إسرائيلية خاصة تعتقل فلسطينيا وسط الضفة

اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية، الثلاثاء، فلسطينيا، من وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن القوة التابعة للجيش اعتقلت الفلسطيني أحمد أبو غالية، خلال عملية نفذتها بمركبة مدنية، في منطقة المصيون، وسط رام الله.

وأشار الشهود إلى أن أبو غالية من بلدة بير نبالا، شمال غرب مدينة القدس، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حول عملية الاعتقال حتى الساعة 20:25 تغ.

وعادة ما ينفذ الجيش اقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية، لاعتقال فلسطينيين بدعوى أنهم مطلوبون.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، و170 قاصرا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية. (الأناضول)