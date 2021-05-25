قوة اسرائيلية خاصة تغتال فلسطينيا في البيرة

ارتكبت قوة اسرائيلية خاصة جريمة جديدة بحق الفلسطينيين عندما اقدمت على اغتيال أحمد جميل فهد من مخيم الأمعري واعلنت حركة فتح الاضراب والحداد الشامل في المخيم.

وقالت مصادر ان قوة خاصة اسرائيلية "مستعربون" في حي أم الشرايط في مدينة البيرة وأطلقت النار على الشاب فهد وتركته ينزف في الشارع، إلى أن استشهد.

وأكد مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، وصول جثمان الشهيد أحمد جميل فهد من مخيم الأمعري إلى المجمع.

وأعلنت مصادر إسرائيلية، أن قوات خاصة من وحدة اليمام قتلت الشاب فهد خلال محاولة اعتقال مواطنين في المنطقة.