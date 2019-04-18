قوة ل"الوفاق" تسيطر على قاعدة "تمنهنت" في جنوب ليبيا

أعلنت قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني الخميس، سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية (30 كم شرقي مدينة سبها) جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان لـ”قوة حماية الجنوب” التي تم تشكيلها بعد بدء العمليات العسكرية لخليفة حفتر في الجنوب وأغلب عناصرها من التبو، نشرتها على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”.

وقالت القوة بأن “السيطرة على القاعدة جاءت تنفيذاً لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي (فايز السراج) وفي اطار عملية بركان الغضب (عملية عسكرية أطلقتها قوات الوفاق لصد هجوم خليفة حفتر على العاصمة مؤخرا) لتطهير المدن الليبية”.

بدورها، اعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الجيش في الشرق بأن مجموعة مسلحة هاجمت صباح الخميس قاعدة تمنهنت الجوية (كبرى القواعد الجوية بالجنوب الليبي)، بحسب بيان شعبة الإعلام الحربي التابعة لتلك القوات.

وقال المصدر نفسه بأن “المجموعة المهاجمة هي عصابات تشادية وإن التعزيزات العسكرية وصلت قاعدة تمنهنت مع محاصرة العدو”.

ولم يشر المصدر فيما إذا فقدات قوات حفتر السيطرة على القاعدة الجوية من عدمه.

من جانبها نقلت قناة 218 نيوز (خاصة) عن مصدر محلي بأن قرابة 15 سيارة مُسلحة تُهاجم مطار تمنهنت وتشتبك مع قوة التمركزات الأمنية التابعة لقوات حفتر.

وعملية بركان الغضب هي عملية اطلقتها قوات تابعة لحكومة الوفاق لصد هجوم قوات حفتر الذي اطلق قبل اسبوعين عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة الوفاق التي تصد الهجوم .

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب) و قائد قوات مجلس النواب بالشرق خليفة حفتر.