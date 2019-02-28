قوة مدعومة إماراتيا تختطف قياديا سلفيا بارزا باليمن

قوات النخبة الحضرمية هي واحدة من الكيانان المسلحة التي دربتها وسلحتها أبوظبي

اعتقلت قوات مدعومة إماراتيا قياديا بارزا في حزب الرشاد اليمني المحسوب على السلفيين، في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وأفاد الصحفي والناشط اليمني، عبدالجبار الجريري، أن قوات ما تسمى "النخبة الحضرمية" المدعومة من أبوظبي، قامت يوم السبت الماضي باعتقال الشيخ كمال بامخرمة، القيادي بحزب الرشاد السلفي، مع 4 من أولاده في منطقة غيل باوزير في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.

وأضاف الجريري، في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن قوات النخبة حاصرت منزل "بامخرمة" الذي يتألف من عدد من الشقق السكنية، قبل أن تقوم باعتقاله مع 4 من أبنائه وشخص خامس يعمل مسؤولا عن الحي.

وحسب الناشط الحضرمي، فإنه منذ اعتقالهم يوم السبت، وحتى الأربعاء، لا توجد معلومات عن مكان إخفائهم، أو التهم الموجهة إليهم.

ولم يتسنّ لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قيادات في حزب الرشاد حول اختطاف أحد قياديه، رغم تواصلنا مع عدد منهم.

وقوات النخبة الحضرمية هي واحدة من الكيانان المسلحة التي دربتها وسلحتها أبوظبي، في مدينة المكلا، وسبق أن تورطت بعمليات اعتقال وإخفاء قسري لناشطين وصحفيين في سجون سرية، أبرزها سجن الريان الذي تديره القوات الإماراتية، وتحتجز فيه العشرات من اليمنيين.