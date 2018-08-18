قوة مدعومة من واشنطن تصد هجوما لداعش بريف دير الزور

مقاتلون أكراد من القوات المدعومة من واشنطن/ أرشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن التحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن صد هجوما لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) على مبان تضم جنودا فرنسيين وأمريكيين في موقع نفطي كبير في شرق سوريا.

وصرح المرصد أن الهجوم استهدف مساء الجمعة حقل العمر النفطي أحد أهم حقوق النفط في سوريا في شرق محافظة دير الزور.

وقال إن “حقل العمر الواقع في القطاع الشرقي من ريف دير الزور شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية هجوم (انغماسي) لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية على الحقل”.

وأوضح مدير المرصد عمر عبد الرحمن أن مسلحي “داعش دخلوا الحقل”، مشيرا إلى أن “القتال (جرى) حول المساكن والهجوم كان على مساكن الحقل التي تضم قوات تحالف وفيها قيادات قوات سوريا الديمقراطية”، التحالف العربي الكردي المدعوم من الولايات المتحدة.

وأضاف أن “ما لا يقل عن سبعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية قتلوا” في “الاشتباكات العنيفة بين انغماسيي التنظيم من جهة، وقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، منذ بدء الهجوم ليل أمس (الجمعة) وحتى فجر اليوم السبت”.

ويضم التحالف الدولي عددا من الدول الغربية بينها فرنسا، وكذلك العربية ويتدخل خصوصا بغارات جوية ضد التنظيم الجهادي في سوريا والعراق المجاور.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حقل العمر النفطي في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي. وقال عبد الرحمن إن “هذا أكبر هجوم من نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة للتحالف بعد السيطرة عليه العام الماضي”