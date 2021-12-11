قوات سودانية قوامها 3 آلاف جندي لحفظ الأمن في دارفور

يعتزم السودان تشكيل قوة عسكرية لضبط الأمن في إقليم دارفور غربي البلاد، والذي يشهد مواجهات قبلية تسببت في مقتل العشرات خلال الاسابيع الماضية.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس ان "الفترة القادمة ستشهد تشكيل قوة مشتركة قوامها أكثر من 3 آلاف، تضم كافة القوات النظامية وقوات الكفاح المسلح للعمل في دارفور بهدف ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات الأمنية والعمل على جمع السلاح"، بحسب ما نقله عنه بيان لمجلس السيادة.

وأكد إدريس لدى وصوله مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور "حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وبسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور وتقديم المتفلتين للعدالة".

وقال إن السودان "يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك لمعالجة المشكلات والتعامل بقوة لحسم التفلتات الأمنية التي تهدد السلم والأمن القومي للسودان".

والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، أن إجمالي عدد القتلى في مناطق "كريينك وجبل مون وسربا بولاية غرب دارفور بلغ 138 قتيلا و106 مصابين منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من آن لآخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.