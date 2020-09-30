قوى سودانية تدعو للتطبيع مع "إسرائيل"

دعت قوى سودانية، الأربعاء، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إلى القبول بالعرض الأمريكي الخاص بتطبيع البلاد مع إسرائيل مقابل رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة الخرطوم، عقده كل من رئيس حزب “الأمة” مبارك الفاضل، ورئيس حركة “تحرير السودان- الثورة الثانية”، أبوالقاسم أمام، وممثل “جبهة الشرق”، حميد محمد حامد.

وقال الفاضل، إن “العرض الأمريكي محكوم بفترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة (تنطلق في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، وينبغي علينا أن لا نضيع الفرصة التاريخية“.

وأضاف: “بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية سندخل في أزمة كبيرة بالسودان إذا لم نوافق على العرض الذي قدم في الإمارات”.

وتابع: “لن يتم يرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لسنوات طويلة إذا لم نستثمر الفرصة الموجودة”.