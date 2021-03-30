قيادة الجيش الأمريكي تكشف سر تغريدة أثارت المخاوف

كشفت القيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي عن سبب التغريدة "الغريبة" التي نشرت على حسابها في "تويتر"، والتي تم الاعتذار عنها لاحقا وحذفها.

وقال مسؤول قانون حرية المعلومات في القيادة الاستراتيجية: "أثناء عمله عن بعد، ترك مدير حساب القيادة في "تويتر"، الحساب مفتوحا وغير مراقب للحظات، واستغل طفله الصغير الموقف، وبدأ باللعب بلوحة المفاتيح، وللأسف وبدون علم، نشر التغريدة.

وتابع: "لم يحدث أي شيء شائن على الإطلاق، أي لم يتم اختراق حساب تويتر الخاص بنا، وتم اكتشاف المنشور وإشعار حذفه تم عبر الهاتف".

وأثارت رسالة غريبة نشرها الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي في "تويتر"، "مخاوف" العديد من مستخدمي الإنترنت.

والرسالة عبارة عن مجموعة فوضوية من الحروف، ما أثار على الفور رد فعل من القراء، وتمت إعادة نشر الرسالة المشفرة أكثر من 11000 مرة على الأقل قبل حذفها، حيث اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.