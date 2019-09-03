قيادة "العدالة والتنمية" توصي بفصل "داوود أوغلو" من الحزب

طالبت اللجنة المركزية العليا لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بالإجماع، تحويل رئيس الوزراء السابق أحمد داوود اوغلو للجنة التأديب الخاصة بالحزب، والتوصية بفصله من الحزب.

وبحسب صحيفة "حرييت" "Hürriyet"، أحالت اللجنة المركزية للحزب، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو والنواب السابقين في الحزب آيهان سيفر أوستن، وسلوكوك أوزداي، وعبدالله باسجي، إلى اللجنة التأديبية، مع توصية بفصلهم من الحزب، وفقًا لما ذكره الإعلام التركي.

وتظهر الخطوة هوة وحجم الخلافات التي باتت بارزة للعلن، بين مجموعة من القيادات السابقة بحزب العدالة، وبين الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، الذي استقال من قيادة الحزب في أيار/ مايو 2016، انتقد علنًا بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة سياسات الرئيس التركي.

وكان الكاتب التركي عبد القادر سلفي كشف اليوم الاثنين، عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يبدي تجاوبا، لإجراء تغييرات جذرية داخل حزب العدالة والتنمية، والحكومة.

وقال الكاتب في تقرير له على صحيفة "حرييت"، وترجمته "عربي21"، إن "الأنظار تتجه الآن إلى الرئيس أردوغان.. لا أحد يعلم ماذا سيفعل؟.. الحديث هنا عن تغييرات كبيرة في حزب العدالة والتنمية".

ولفت إلى أن الرئيس التركي خلال اجتماع لجنة الإدارة المركزية واتخاذ القرار في الحزب في ذكرى تأسيسه الـ18، تحدث قائلا: "نحن بحاجة لتغيير.. لا يمكن أن نكون بلا تغيير".

وأشار الكاتب المقرب للرئاسة التركية، إلى أن أردوغان لم يعط تفاصيل أكثر، متسائلا بالوقت ذاته: "هل التغيير يشمل حزب العدالة والتنمية فقط.. أم إنه سينعكس على مجلس الوزراء؟.. وهل هناك تغييرات في الخطاب والنمط السياسي؟".

ونوه الكاتب، إلى أنه بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد، تزايدت الطلبات من داخل الحزب لإجراء تغييرات داخلية.

وداوود أوغلو تمتع بمكانة بارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وشغل منصب وزير الخارجية، كما تولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين قيادة الحزب برئاسة أردوغان، ليبدأ بتوجيه سهام النقد اللاذع للرئيس وتحديدا بملفات الانتخابات والسياسة الداخلية والاقتصادية .