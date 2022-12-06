قيادية في المعارضة السورية تفج رأس زوجها

اقدمت قيادية بارزة في المعارضة السورية على الاعتداء على زوجها وقامت بفج رأسه وطرده من المنزل بعد خلافات بينهما، فيما ادعت تقارير موالية للنظام السورية ان عدم الثقة وراء النزاع بين الزوجين وقد اتهمت السيدة بالخيانة الزوجية.

وفي التفاصيل فقد تداولت مصادر اعلامية متطابقة ان رئيسة “حزب النضال الديمقراطي” “خُناف ملا”، اعتدت بالضرب على زوجها، بدون أي تدخل من قبل القوى الأمنية التابعة لـ “قسد” حيث يعد الحزب الذي تقوده موالي له.

وامام موقفه الضعيف امام زوجته وقوات قسد لم يكن امام الزوج عبد الباقي اسماعيل الا ان قام ، بنشر صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع “الفيسبوك”، حيث كشف عن إصابته في منطقة الرأس، مشيرا الى ان ابنته ايضا شاركت في الاعتداء عليه

وتنقل تقارير موالية للنظام السوري ان الزوج اكتشف وجود محادثات بين زوجته المسؤولة في المعارضة ، واحد الاشخاص على تطبيق الواتساب فاراد الاستفسار عنها فصدته بحزب واعتدت عليه واتصلت بالشرطة الكردية لاعتقاله ، مما دفع الزوج للتواري عن الانظار الى حين حل الخلافات في اطار عائلي