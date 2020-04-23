قياديون سوريون معارضون: لا إصابات بكورونا في إدلب

أعلن مسؤولون في المعارضة السورية عن عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في منطقة إدلب شمال غربي البلاد حتى الآن.

وصرح مرام الشيخ الذي يتولى منصب وزير الصحة في ما يسمى "الحكومة المؤقتة" التي تم تشكيلها في إدلب، في حديث لموقع "سوريا على طول" أمس الأربعاء، بأنه لم يتم تسجيل حالات كورونا في المنطقة الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المعارضة لدمشق، وأكبرها "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية السابقة عمودها الفقري.

وأقر الشيخ بأن الفحوصات التي تم إجراؤها في إدلب "قد لا تكون كافية للتأكد من خلو المنطقة من الفيروس".

من جانبه، أكد رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات أستانا، أحمد طعمه، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، أن "وزارة الصحة" التابعة لـ"الحكومة المؤقتة" أجرت مئات فحوص كورونا وجاءت النتائج كلها سلبية.

وذكر طعمه أن الأطباء في إدلب تلقوا التدريبات اللازمة، لاسيما في تركيا، وهم مستعدون للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس.

وأشاد بفعالية إغلاق المعابر الخاصة بالمدنيين، موضحا أن "الحكومة المؤقتة" لا تستطيع فحص كل من يصل إلى إدلب من المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق.

وأعلنت الحكومة السورية حتى الآن تسجيل ثلاث وفيات و42 إصابة بكورونا في البلاد