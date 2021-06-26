قيادي بفتح: جريمة اغتيال نزار بنات مدانة والجميع صدم بها

علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي على جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، على أيدي الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية؛ إن "جريمة اغتيال نزار بنات مدانة والجميع صدم بها، ولم يكن هناك أمر تصفية"، على حد قوله.

وكان جثمان نزار قد سلم لعائلته مساء الخميس، بعد تشريحه الذي أظهر تعرضه للضرب العنيف حتى الموت من عناصر أجهزة أمن السلطة خلال اعتقاله، وأن موته "لم يكن طبيعيا".

وأكدت عائلة نزار بنات، أن قوة أمنية من حوالي أكثر من 20 عسكريا داهمت منزله في الخليل الساعة 3:30 صباحا، وانهالت عليه بالضرب المبرح، وتم اعتقاله حيّا وهو يصرخ.

واتهمت عائلة بنات في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، أجهزة أمن السلطة باغتياله، وتعمد تصفيته بسبب مواقفه السياسية.

وأضافت العائلة: "تم اغتيال ابننا بشكل متعمد على يد الأجهزة الأمنية، وتعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه بعد عملية اعتقاله".