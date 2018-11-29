قيادي حوثي يؤكد المشاركة بمحادثات السلام في السويد بشروط

محمد علي الحوثي

قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة الحوثيين باليمن يوم الخميس إن وفد الحركة سيحضر المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد في حالة ضمان الخروج والعودة الآمنة إلى البلاد.

وأضاف الحوثي "اعتقد أن الوفد الوطني سيكون هناك في السويد في الثالث من ديسمبر إذا استمر ضمان الخروج والعودة الآمنة ووجدت المؤشرات الإيجابية التي تدلل على أهمية السلام لدى الأطراف الأخرى".

وقال السفير البريطاني لدى اليمن إن المحادثات التي تستهدف البحث عن سبيل لإنهاء الحرب في اليمن ستبدأ الأسبوع القادم في السويد.