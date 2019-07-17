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قيادي حوثي يدعو ترامب لـ "حلب" الخليج

منشور 17 تمّوز / يوليو 2019 - 02:54
على ترامب أن يستحلب الخليج في لعبته القذرة بعيدا عن اليمن
على ترامب أن يستحلب الخليج في لعبته القذرة بعيدا عن اليمن

طلب عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن المدعومة من ايران محمد علي الحوثي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بـحلب دول الخليج والابتعاد عن اليمن

وورد الحوثي على تصريحات ترامب، التي جدد فيها دعوته إلى خروج إيران من اليمن، عبر تغريدة له على "تويتر"، قائلا: إن "ترامب فشل في معركته مع إيران في مضيق هرمز، فعاد لاستحلاب الخليج عبر اليمن".

وأضاف: "على ترامب أن يستحلب الخليج في لعبته القذرة بعيدا عن اليمن، فتصريحاته لا تشرعن لعدوان غير قانوني، واستمراره في العدوان يؤكد تعمده للإجرام وانتهاك القانون الدولي كونه ونظامه صانع أسوء أزمة إنسانية في العالم وقاتل أطفال اليمن وداعم أنظمة الإرهاب حلفائه بالعدوان على اليمن".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إيران إلى الخروج من اليمن، في اتهام ضمني لطهران بدعم جماعة "أنصار الله".


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