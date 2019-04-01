قيادي حوثي يعدم شيخاً قبلياً بارزاً في صنعاء

القتيل اليمني ذهب صباح اليوم إلى منطقة صرف لحل مشكلة أرض لأحد أبناء مديرية عيال سريح، إلا أن القيادي الحوثي استل منه سلاحه الشخصي وأطلق عليه النار وأرداه قتيلاً.

قتل اليوم الإثنين، شيخ قبلي بارز في محافظة عمران، على يد أحد القادة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر مقرب من الشيخ أحمد علي سالم السكني لموقع "المشهد اليمني"، الإخباري، إنه قُتل على يد القيادي الحوثي المدعو أبو ناجي الماربي، في منطقة صرف، شرق العاصمة صنعاء.



وأكد المصدر، أن القتيل اليمني ذهب صباح اليوم إلى منطقة صرف لحل مشكلة أرض لأحد أبناء مديرية عيال سريح، إلا أن القيادي الحوثي استل منه سلاحه الشخصي وأطلق عليه النار وأرداه قتيلاً.

وأكد المصدر أن القبائل تتوافد منذ ساعات الصباح الأولى اليوم من مديريات ريدة، وخارف، وعيال يزيد، وعيال سريح، إلى العاصمة صنعاء، للمطالبة بتسليم القاتل وتقديمه إلى العدالة.