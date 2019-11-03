قيادي حوثي يهاجم البرهان وحميدتي

شن قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"هجوما لاذعا على رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، داعيا "الثوار السودانيين" للتفاوض.
وكتب رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله، محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "شعب السودان يعلم جيدا أن آخر ما يفكر فيه البرهان أو حميدتي أو البشير، هو الدفاع عن المقدسات ... بل البحث عن الريال"
وتساءل القيادي الحوثي عن سبب إخفاء السودان "مصير المشاركين في العدوان"، والامتناع عن الإفصاح عن القتلى والأسرى والمفقودين السودانيين المشاركين في المعارك (في اليمن)
وفي تغريدة أخرى دعا القيادي "الثوار السودانيين" إلى التفاوض مع صنعاء.
وكانت جماعة أنصار الله، أعلنت، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 8 آلاف من الجيش السوداني خلال مشاركته في العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، الأمر الذي نفاه الجيش السوداني، معتبرا أن هذه التصريحات " لا تستند إلى المنطق"
شعب #السودان الشقيق يعلم جيدا أن آخر ما يفكر فيه _ #البرهان أو #حميداتي أو #البشير من قبل_الدفاع عن المقدسات— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 2, 2019
لان طريقة التفكيرالمعروفة لهؤلاء من مردوا على الإجرام
البحث عن الريال
ولو قام بتأجير الشيوخ والشباب والولدان
وقد فعلوا
السوادن أستغفل— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 2, 2019
لماذا لم يذهب السودانيين للدفاع عن مكةأو المدينة بدلا من عدن وتعز و الحديدة
ثم لماذايخفون مصير المشاركين من أبناءالسودان في العدوان إن كانوا بمهمةالدفاع لا الغزو
ان من لايفصح عن مصير قتلا واسر ومفقودين
من مجنديه وضباطه فلن يكون وفيا
معهم بمهامهم اومعاركهم
اولذويهم pic.twitter.com/fwz3Icy0q2
نجدد— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 2, 2019
أنناحاضرون للتشاورمع الثوار السودانيين https://t.co/aOCI9JFaLv