قيادي حوثي يهاجم البرهان وحميدتي

شن قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"هجوما لاذعا على رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، داعيا "الثوار السودانيين" للتفاوض.

وكتب رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله، محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "شعب السودان يعلم جيدا أن آخر ما يفكر فيه البرهان أو حميدتي أو البشير، هو الدفاع عن المقدسات ... بل البحث عن الريال"

وتساءل القيادي الحوثي عن سبب إخفاء السودان "مصير المشاركين في العدوان"، والامتناع عن الإفصاح عن القتلى والأسرى والمفقودين السودانيين المشاركين في المعارك (في اليمن)

وفي تغريدة أخرى دعا القيادي "الثوار السودانيين" إلى التفاوض مع صنعاء.

وكانت جماعة أنصار الله، أعلنت، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 8 آلاف من الجيش السوداني خلال مشاركته في العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، الأمر الذي نفاه الجيش السوداني، معتبرا أن هذه التصريحات " لا تستند إلى المنطق"

شعب #السودان الشقيق يعلم جيدا أن آخر ما يفكر فيه _ #البرهان أو #حميداتي أو #البشير من قبل_الدفاع عن المقدسات

لان طريقة التفكيرالمعروفة لهؤلاء من مردوا على الإجرام

البحث عن الريال

ولو قام بتأجير الشيوخ والشباب والولدان

وقد فعلوا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 2, 2019

السوادن أستغفل

لماذا لم يذهب السودانيين للدفاع عن مكةأو المدينة بدلا من عدن وتعز و الحديدة

ثم لماذايخفون مصير المشاركين من أبناءالسودان في العدوان إن كانوا بمهمةالدفاع لا الغزو

ان من لايفصح عن مصير قتلا واسر ومفقودين

من مجنديه وضباطه فلن يكون وفيا

معهم بمهامهم اومعاركهم

اولذويهم pic.twitter.com/fwz3Icy0q2 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 2, 2019