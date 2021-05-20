قيادي في حماس: وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

قال قيادي في حركة "حماس"، اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار وشيك، ربما في غضون 24 ساعة".

وأشار القيادي، في تصريحات مع شبكة "CNN"، إلى أن "هناك أجواء إيجابية حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بفضل دعم أشقائنا المصريين والقطريين الذين اقترحوا حلولا مختلفة".

وأضاف أن "المطالب العامة للشعب الفلسطيني لا تزال واضحة، وهي إنهاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وآلية إعادة إعمار غزة بعد الدمار الإسرائيلي".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، توقع أمس الأربعاء، نجاح مساعي التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة خلال ساعات.

وقال أبو مرزوق في مقابلة مع قناة "الميادين": "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح"، موضحا أن "وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة، ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل"، كما أنه سيكون "على قاعدة التزامن"، وفق تعبيره.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.