قيادي في موريتانيا يدعو لإعادة العلاقة مع قطر

دعا القيادي الناصري الموريتاني البارز، والنائب البرلماني السابق الخليل ولد الطيب “الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية الموريتانية مع دولة قطر الشقيقة، مع القيام بوساطة لحل الخلاف بينها مع بعض شقيقاتها من الدول العربية”.



وأوضح ولد الطيب وهو من كبار أنصار الرئيس ولد عبد العزيز في تدوينة نشرها أمس أن “عودة العلاقات مع قطر تقتضيها المصلحة الوطنية والقومية ويمليه كذلك الوازع الوطني والقومي”.



ودعا النائب الناشط في الحزب الحاكم “الرئيس الموريتاني كذلك إلى إلغاء مذكرتي التوقيف الدوليتين بحق الأخوين المصطفي ولد الإمام الشافعي، ومحمد ولد بوعماتو من جهة، وإعادة فتح مركز العلماء وجمعية المستقبل من جهة أخرى، بما يسمح للعلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو بمزاولة نشاطه العلمي والدعوي”.