قيادي منشق عن الحوثي يوجه اتهاما مثيرا لسلطنة عمان

بحسب البخيتي، فإن قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام المقيمين في سلطنة عمان

وجه القيادي المنشق عن جماعة أنصار الله "الحوثي"، علي البخيتي، اتهاما مثيرا للسلطان قابوس، من خلال منشورات عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال البخيتي في منشور عبر "فيسبوك"، إن "علاقة السلطنة بجماعة الحوثي، أنهت سياسة عدم الانحياز التي كانت تتبناها السلطنة".

وبحسب البخيتي، فإن الجماعة باتت غرفة عمليات سياسية للحوثيين.

وتابع أن "الحوثيين أصبحوا الطريق الوحيد بين السلطنة ومختلف التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات اليمنية، كما أن وساطتهم نافذة هناك.



وبحسب البخيتي، فإن قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام المقيمين في سلطنة عمان، ليسوا سوى "ديكور" ليقال أنها تحتضن تيارات يمنية غير الحوثيين.

ونشر البخيتي مقالا تحت عنوان "سلطنة عُمان.. من عدم الانحياز الى الانحياز الكامل للحوثيين"، قال فيه إن "مسقط التي أجبرت الرئيس على سالم البيض على الصيام لأكثر من عقدين حتى أصيب بالخرس، هي نفسها التي يغرد منها قادة الحركة الحوثية ليل نهار للنيل من اليمنيين ودول الخليج التي تشارك السلطنة معهم في مجلس التعاون".

وأضاف: "مسقط العربية بات يُنظر لها من غالبية اليمنيين باعتبارها مدينة إيرانية، ترضى عمن تحب طهران وحلفاءها وتمنع عمن ليس على وفاق معها.".

وتساءل البخيتي في نهاية مقاله "لا أدري كيف سيكون موقف سلطنة عمان عندما تسقط سلطة جماعة الحوثيين".

وأثارت منشورات البخيتي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره مغردون "يسعى لخلق فتنة بين اليمنيين والعمانيين".

وبين الفينة والأخرى، يطلق البخيتي منشورات مثيرة للجدل، لا سيما تلك التي يهاجم فيه جماعته السابقة.