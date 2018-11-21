قيادي من حماس مطلوب اميركيا يقود وفدا للحوار في القاهرة

العاروري على رأس وفد قيادي من "حماس" يزور القاهرة اليوم

قال الناطق باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، إن وفدا قياديا من الحركة يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، يصل اليوم الأربعاء إلى القاهرة "تلبية لدعوة من الأشقاء في مصر".

وأورد برهوم، في تصريح صحفي، أن الوفد يضم أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس"، موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى.

وأكد أن الزيارة تهدف إلى "تطوير العلاقات الثنائية وإنهاء الحصار عن غزة، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية وفق ما تم التوقيع عليه"، وخاصة اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، الموقع في القاهرة في 27 أبريل 2011.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، يوم 13 نوفمبر، إدراج صالح العاروري على لائحة الإرهاب الأمريكية ورصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات ترشد إليه، الأمر الذي استنكرته حركة "حماس".

وتقوم مصر بدور بارز في التوسط بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، لإنهاء تصاعد العنف في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، مع قمع الجيش الإسرائيلي لمظاهرات كسر الحصار. كما تبذل القاهرة جهودا لتفعيل عملية المصالحة بين حركتي "فتح" وحماس" الفلسطينيتين المتنافستين.