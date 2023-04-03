قيس سعيد يظهر على الاعلام: لا شغور في منصب الرئاسة

اكد الرئيس التونسي قيس سعيد انه يتمتع بصحة جيدة ولا شغور في منصب الرئاسة واشار الى ان الترويج لذلك يهدد السلم الاهلي في البلاد، وذلك ردا على الانباء التي تحدثت عن تدهور وضعه الصحي ونقله الى الخارج للعلاج

وظهر الرئيس التونسي خلال اجتماع له مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وقد اتهم بعض الاطراف باختلاق الازمات ووجه الخارجية التونسية الى تعيين سفير لبلاده في دمشق

وفي وقت سابق قالت الانباء واعلاميين تونسيين ان الرئيس قيس سعيد في وضع صحي محرج للغاية وتم نقله الى الخارج للعلاج بعد اصابته بازمة قلبية وشلل نصفي وتوقف رئتيه عن العمل

الرئاسة التونسية : الرئيس قيس سعيد يوجه الخارجية بالبدء في إجراءات تعيين سفير في دمشق pic.twitter.com/45CIuL8pO2 — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) April 3, 2023

فيما تحدثت الشائعات عن اصابة الرئيس التونسي قيس سعيد برصاصة في كتفه ويتلقى العلاج منذ 8 ايام وادعت الاشاعات بان ضباط وعسكريين جزائريين هم المحيطين به حاليا وهنالك شبه سيطرة كاملة للنظام العسكري الجزائري على ما يجري في قصر قرطاج وقالت ان من اطلق النار على قيس سعيد واحد من الحراس الشخصيين

ومما زاد في التساؤلات رفض وزير الصحة التونسي الرد على سؤال بشان تغيب الرئيس عن المشهد السياسي والاعلامي منذ 22 مارس الماضي