قيس سعيد: لن نعود للوراء.. ومستمرون في محاربة الفساد

البوابة - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إصراره على عدم العودة إلى الوراء، والإستمرار والمضي قدما في محاربة الفساد وأسبابه.

وشدد الرئيس التونسي،على أن الواجب المقدس في أي موقع هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات.

وأشار سعيد، إلى أن تونس تخوض معركة تحرر وطني، حسب بيان الرئاسة التونسية.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي، خلال استقباله يوم الثلاثاء، رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.

وقال سعيد: "يجب أن تتضافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرما في وطنه"، منوها إلى أن تونس تتوفر فيها جميع مقومات النجاح.

وأكد الرئيس التونسي، ضرورة احترام جميع المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين.

يشار إلى أن مجلس النواب التونسي، انتخب يوم الإثنين الماضي، إبراهيم بودربالة رئيسا للمجلس الجديد، عقب الإطاحة بالمجلس السابق الذي كان يرأسه زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي.