قيصر على الابواب: الاسد يقر بأخطاء "البعث"

اقر رئيس النظام السوري بشار الاسد باخطاء البعثيين وحزب البعث وذلك قبيل ساعات من دخول قانون قيصر الاميركي حيز التنفيذ

ويدخل قانون قيصر الأميركي التنفيذ يوم 17 حزيران/يونيو، حيث يحاول النظام في سوريا تدارك التداعيات جاهداً، حيث بدأ بإنهاء التمرّد الميداني عليه الذي مازال مستمرا منذ أيام في مناطق كثيرة من البلاد أبرزها السويداء.

وفيما اقر الرئيس السوري باخطاء الحزب الحاكم والمهيمن على السلطة بالترهيب والارهاب فقد هاجم عدد من العناصر التابعة لحزب البعث مدعومين بقوات من الأمن وحفظ النظام، متظاهرين خرجوا في المحافظة ذات الغالبية الكردية القابعة جنوب البلاد، طالبوا برحيل بشار الأسد، كما جرى اعتقال عدد منهم.

ونقلت صفحة "السويداء 24" الناشطة على "فيسبوك"، الاثنين، مقطع فيديو وصوراً، قالت إنها توثق لحظة هجوم عناصر مما تعرف باسم "كتائب البعث" الموالية للنظام على المتظاهرين السلميين.

وجاءت هذه التحركات متزامنة مع رسالة وجهها الأسد إلى "البعثيين" المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب، الشهر المقبل، قُوبلت بانتقاد منهم، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الحزب، حيث عدّ الأسد ما سماها "تجربة الاستئناس"، التي يخوضها الحزب لاختيار المرشحين للمرة الأولى، "دليلاً دامغاً على ديناميكية البعث، وتطوره".

إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تزيد العقوبات المعروفة باسم "قانون حماية المدنيين السوريين الأميركي" من تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل في سوريا، حيث يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر.