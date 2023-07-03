قيود فرنسية على الانترنت والجيش يستعد للتدخل

اشارت مصادر اعلامية فرنسية ان الشرطة قررت فرض قيود مؤقته على الوصول الى الإنترنت في بعض الاحياء المحددة خلال ساعات الليل اليوم، فيما اكدت ان الجيش الفرنسي يدرس التدخل المباشر بعد ان خرجت الامور عن السيطرة

ووفق مصادر اعلامية فرنسية فقد بدأت السلطات في فرنسا بمراقبة الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أعمال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد اثر مقتل الشاب نائل على ايدي الشرطة الفرنسية

مصادر إعلامية تحدثت عن تدخل وشيك للجيش الفرنسي بسبب الأحداث الحالية حيث ترى القوات المسلحة ووزارة الدفاع ان الامور بدأت في الخروج عن السيطرة وقد تم نشر مروحية في ستراسبورغ فيما اتجهت وحدات من الشرطة نحو ليل سود في 59 حيث تم نشر مروحية تابعة لقوات الدرك

Chaos and destruction in France.



Rioters caused massive damage, with cars and buildings set ablaze.



In a southern Paris suburb, attackers tried to set fire to the local mayor's home and fired rockets at his fleeing wife and children.#FranceRiots #FranceOnFire pic.twitter.com/ZKXuvcELTM — NVN | Now Video Network (@NowVideoNetwork) July 3, 2023

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