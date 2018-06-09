كأس العالم 2018: شركة نايكي لن تزود المنتخب الإيراني بأحذية رياضية

ستلعب إيران في المجموعة الثانية مع المغرب، وإسبانيا والبرتغال

قالت شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية "نايكي" Nike إنها لن تزود المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم بروسيا الشهر الجاري بأحذية بسبب العقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران.

وقرر ترامب الشهر الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى مع إيران عام 2015.

وقال مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش إنه من المؤسف أن تتخذ الشركة هذا القرار قبل أيام من انطلاق المونديال يوم الخميس المقبل.

وستلعب إيران في المجموعة الثانية مع المغرب، وإسبانيا والبرتغال. وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها منتخبها القومي لكرة القدو إلى كأس العالم. وسيلعب المنتخب الإيراني المباراة الأولى له في البطولة ضد المغرب في الخامس عشر من الشهر الجاري.