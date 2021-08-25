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كابل.. طمس صور النساء خوفا من طالبان

منشور 25 آب / أغسطس 2021 - 04:54
كابل.. طلاء صور النساء بالسواد خوفا من طالبان

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