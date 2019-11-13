كابل: مقتل 7 أشخاص بانفجار سيارة ملغومة قرب وزارة الداخلية الأفغانية

قال متحدث باسم الحكومة الأفغانية إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون اليوم الأربعاء، بعد انفجار سيارة ملغومة قرب وزارة الداخلية في العاصمة كابول.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.

وجاء انفجار السيارة الملغومة بعد يوم من الإفراج عن اثنين من كبار قادة حركة طالبان وزعيم بجماعة حقاني مقابل إطلاق سراح أستاذ جامعي أمريكي وآخر أسترالي في تطور عبّر بعض المحللين عن أملهم في أن يؤدي إلى نزع فتيل العنف في أفغانستان.

وكانت طالبان قد خطفت الأستاذين الأمريكي والأسترالي من الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابول في أغسطس/ آب 2016. (رويترز)