كابول تحقق في تقارير عن تعذيب وإغراق القوات الإيرانية لمهاجرين أفغان

قالت لجنة حقوق الإنسان الأفغانية الأحد إنها تحدثت إلى ناجين اتهموا القوات الإيرانية بضربهم وتعذيبهم، ثم اجبارهم على عبور نهر هريرود، حيث "غرق بعضهم نتيجة ذلك ونجا البعض الآخر”.

أعلنت الحكومة الأفغانية فتح تحقيق في مزاعم عن غرق مهاجرين أفغان بعدما أجبرهم حرس الحدود الإيرانيون على عبور نهر بين البلدين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث حصل الجمعة أثناء عبور عشرات الأفغان للحدود الإيرانية من ولاة هرات بشكل غير قانوني.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الأفغانية الأحد إنها تحدثت إلى ناجين اتهموا القوات الإيرانية بضربهم وتعذيبهم.

وجاء في بيان للجنة أن المهاجرين “أجبروا على عبور نهر هريرود، غرق بعضهم نتيجة ذلك ونجا البعض الآخر”.

من جهتها، قالت الحكومة الأفغانية السبت إن وزارة الخارجية تحقّق في الحادث.

وأفاد مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، بوفاة سبعة مهاجرين أفغان واستمرار فقدان 30 آخرين، بناء على شهادات ناجين عادوا إلى هرات.

ردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الأحد إن “الحادث جرى على الأراضي الأفغانية، ونفى حرس الحدود الإيرانيون حدوث أي شيء مرتبط به على أراضي بلدنا”.

وأضاف البيان: “حققنا في الأمر بالتعاون مع السلطات (الأفغانية)”.

وهناك بين مليون ونصف مليون وثلاثة ملايين لاجئ أفغاني يعيشون ويعملون في إيران، أغلبهم عمال مياومون في مشاريع البناء.

وعاد آلاف اللاجئين إلى أفغانستان بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، ولكن يسعى كثيرون منهم إلى العودة مع تخفيف القيود في إيران.

