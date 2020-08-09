كابول تطلق 400 من طالبان وواشنطن تقلص حجم قواتها

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى “عدد أقل من خمسة آلاف” بنهاية نوفمبر تشرين الثاني ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام.

وللولايات المتحدة حاليا زهاء 8600 عسكري في أفغانستان.

وكان ترامب قد قال في مقابلة نشرها موقع أكسيوس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تخطط لخفض هذا العدد إلى نحو أربعة آلاف.

وأعلن إسبر تقليص عدد القوات في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية

الى ذلك وافق المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان المعروف باسم لويا جيركا، اليوم الأحد، على إطلاق سراح 400 من سجناء حركة طالبان “المتشددين”، مما يمهد الطريق لبدء محادثات سلام في الدولة التي تعصف بها الحرب.

وجاء في قرار للمجلس أنه “من أجل إزالة عقبة وبدء عملية السلام وإنهاء إراقة الدماء، يوافق اللويا جيركا على إطلاق سراح 400 من طالبان”.

وعقدت الحكومة الأفغانية اجتماع اللويا جيركا في كابول يوم الجمعة لتحديد مصير مئات السجناء الذين تصر طالبان على ضرورة الإفراج عنهم قبل الدخول في محادثات سلام مع الحكومة.