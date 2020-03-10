كابول ستفرج عن 5 آلاف سجين من طالبان إذا انخفضت وتيرة العنف

أعلنت الرئاسة الأفغانية، الأربعاء، أنّ كابول ستفرج اعتباراً من هذا الأسبوع وبصورة تدريجية عن خمسة آلاف سجين من حركة طالبان إذا انخفضت وتيرة العنف “في شكل ملحوظ”، في قرار من شأنه أن يمهّد لمفاوضات سلام بين الطرفين بعد الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان.

وقال صديق صديقي، المتحدّث باسم الرئيس أشرف غني، في تغريدة على تويتر، إنّ الحكومة “ستفرج عن 1500 من طالبان كبادرة حسن نيّة” اعتباراً من السبت فيما سيتم الإفراج عن الـ3500 الباقين بعد بدء المفاوضات بين كابول والحركة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قرار أمريكي يكرّس الاتفاق الذي وقّع في الدوحة 29 شباط/ فبراير بين واشنطن وطالبان، في خطوة نادرة للمجلس كون الاتّفاق تمّ بين دولة أجنبية وحركة مسلّحة.

والقرار مفاجىء أيضاً لأن المجلس صادق على اتّفاق يتضمن ملحقين سريين على صلة بمكافحة الإرهاب لم يتمكن أعضاؤه من الاطّلاع عليهما.

وينصّ الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل وعد من طالبان بنبذ أي عمل إرهابي. (وكالات)