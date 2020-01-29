كاتب إسرائيلي يصف رئيس الاستخبارات التركية بأنه توأم لـ"سليماني"!

اتهمت وسائل إعلام تركية صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية التي وُصفت بأنها مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستهداف رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان بمقالة بهذا الخصوص.

وذكر صحيفة "يني شفق" أن المقالة كتبها، فازيت رابينا، في هذه "الصحيفة اليمينية المتطرفة"، وسرد تحت عنوان "السلطان وسليماني"، ما قيل إنها "ادعاءات حول رئيس جهاز الاستخبارات التركي، لا أساس لها من الصح".

وأفيد في هذا الشأن بأن الكاتب الإسرائيلي عثر على "أوجه تشابه كثيرة بين فيدان وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل مطلع الشهر الحالي في العاصمة العراقية بغداد، بغارة أمريكية".

ونُقل عن رابينا قوله في مقالته إن "كليهما يسيّران حربا بالوكالة في العراق وسوريا باسم بلديهما".

وتابع الكاتب الإسرائيلي قائلا: "بما أن قاسم سليماني أصبح تحت التراب مسافة ثلاث أذرع حاليا، فقد حان الوقت للتركيز على مؤامرات توأمه رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان".