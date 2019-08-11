كاتب سعودي معروف يشن هجوما مبطنا على الإمارات

علق الكاتب السعودي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية، سليمان العقيلي، على التطورات الأخيرة في اليمن، من سيطرة المجلس الانفصالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات على العاصمة المؤقتة عدن.

وسيطر الانفصاليون، السبت، على جميع معسكرات الجيش التابعة للحكومة في عدن، بعد اشتعال القتال بين الجانبين المتحالفين اسميا، اللذين انقلب كل منهما على الآخر.

وقال العقيلي إن "اليمن خرج من أيدي أهله وجيرانه.. والموقف أصبح في غاية التعقيد، وسيناريوهات المستقبل غامضة، وشكرا للحلفاء الأوفياء المخلصين!".

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قالت في بيان، مساء السبت، إنها تحمل الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي تبعات الانقلاب على الحكومة الشرعية في عدن.

وطالبت الخارجية اليمنية الإمارات بوقف دعمها المادي، وسحب دعمها العسكري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل كامل وفوري.

وتثار التساؤلات حول الموقف السعودي من الأحداث المتصاعدة في عدن، وسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مواقع مفصلية هناك، على الرغم من تواجد قوات التحالف بقيادة الرياض في العاصمة المؤقتة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف قوله، السبت، إن التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعا لوقف فوري لإطلاق النار في عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المتحدث: "القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، ابتداء من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة... وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.