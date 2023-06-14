كادت أن تدفن وهي حية لو لم تطرق بيدها على النعش

حال طرق امرأة تبلغ من العمر 76 عاما على نعشها أثناء تشييع جثمانها، عقب استيقاظها من غيبوبتها من دفنها وهي على قيد الحياة، رغم إعلان مستشفى في الإكوادور وفاتها.

ودفعت الحادثة التي أثارت الجدل وأصابت المشيعين بالهلع، الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل.

وقال غيلبرتو باربيرا ابن المرأة ": "لقد أصبنا جميعا بالهلع"، لافتا إلى أن الأطباء قالوا إن وضع والدته ما زال حرجا.

وأدخلت المرأة، بيلا مونتويا، التي كانت تعمل في مجال التمريض سابقا، إلى المستشفى في يوم الجمعة الماضية إثر تعرضها لسكتة دماغية ورئوية.

وسرعان ما أعلن طبيب مناوب وفاتها، في ظل عدم استجابتها للإنعاش، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في الإكوادور.

وكشف باربيرا إن والدته كانت فاقدة للوعي عندما أحضرت إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.

وعقب ساعات قليلة أبلغه الطبيب أنها ماتت، ثم سلمه وثائق لاستخراج شهادة وفاة لأمة ،حيث تم عقب ذلك نقل المرأة المسنة إلى دار إعداد الجنائز، إلا أنهم وخلال وضعها في النعش بدأوا بسماع أصوات غريبة.

مشيرا إلى وجود 20 شخصا، وبعد مرور حوالي 5 ساعات في النعش، بدأ التابوت في إصدار أصوات.

موضحا أن أمه كانت ملفوفة في ملاءات وتقوم بضرب التابوت، وعندما اقتربنا شاهدناها وهي تتنفس بشدة.

من جهته، قال وزير الصحة في البلاد إنها في العناية المركزة وتتنفس من خلال أنبوب، لافتا إلى أن الأطباء فقدوا الأمل بشأن بقائها على قيد الحياة لفترة طويلة.

ووتقوم وزارة الصحة بالتحقيق مع الأطباء المتورطين في القضية حيث تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة كيفية إصدار المستشفى شهادة وفاة.